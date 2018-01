Luchtvervuiling erger dan gedacht

De luchtvervuiling in Vlaanderen is erger dan gedacht. Dat blijkt uit een nieuw luchtkwaliteitsmodel. Tot in de kleinere gemeenten worden de Europese normen voor stikstofdioxide overschreden, schrijven de kranten van het Mediahuis.

Officiële metingen toonden eerder al aan dat in twee Antwerpse meetstations de Europese grenswaarde van 40 microgram per kubieke meter werd overschreden. Vlaanderen moest daarom eind vorig jaar een plan met maatregelen voorleggen aan Europa.

Maar uit een nieuw luchtkwaliteitsmodel dat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, blijkt nu dat er zowat in elke Vlaamse gemeente zones zijn waar we in het rood gaan.

"De nieuwe kaarten houden ook rekening met street canyons, smalle straten met bebouwing waardoor de vuile lucht blijft hangen", zegt Frans Fierens, luchtspecialist van de VMM en directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De enige manier om de lucht snel weer wat properder te krijgen, is massaal diesel bannen, zegt de luchtspecialist.