Luchtverkeersleiders Skeyes staken maandag opnieuw

De luchtverkeersleiders van Skeyes starten maandag vanaf 7u met nieuwe acties, dat verneemt VTM Nieuws van de christelijke vakbond. Er worden opnieuw vertragingen verwacht op alle Belgische luchthavens.

Wat de impact precies gaat zijn en welke vluchten getroffen zullen zijn is nog niet geweten. Er is grote onduidelijkheid, want er zou ook sprake zijn van acties die al zondagavond starten.

Zoals de voorbije weken zorgen we dat er vertragingen zijn en die zullen tot een bepaald niveau oplopen. We willen het vliegverkeer niet volledig stilleggen, maar wel vertragen”, klinkt het bij de christelijke vakbond.

We zijn ons bewust dat we de passagiers hiermee pesten. Maar je moet weten dat meneer Decuyper en zijn management al weken het personeel pest. De sociale partners zitten dinsdag opnieuw samen. Indien dat overleg niet bevredigend is, kunnen de acties duren tot in de paasvakantie.