Luchtkwaliteit in 6 op de 10 scholen te slecht

Slechts drie procent van de scholen in België heeft een goede luchtkwaliteit, en in 61 procent van de scholen is de kwaliteit zelfs onrustwekkend of slecht. Dat blijkt uit 'Mijn lucht, mijn school', een onderzoek van Greenpeace, de grootste meting die ooit in Belgische scholen is gebeurd.

Buroblauw, het laboratorium dat het onderzoek deed, ging langs in 222 basisscholen en concludeert dat uitlaatgassen van auto's de grootste vervuilende factor zijn. Zo ligt de concentratie van het schadelijke stikstofoxide tijdens lesuren dertien procent hoger door het verkeer in de buurt van de scholen.

Kinderlongen

In slechts 7 van de 222 scholen was de kwaliteit goed te noemen. Hoewel de meeste scholen - 5 niet - onder de door de Europese Unie vastgelegde drempel van 40 microgram per kubieke meter stikstofoxide bleven, kunnen de concentraties toch al negatieve gevolgen hebben. "De luchtvervuiling verhoogt bij kinderen het risico op astma, allergieën en diabetes en heeft een negatieve impact op hun cognitieve ontwikkeling", zegt dokter Wouter Arrozola de Oñate van de Vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

Wakker schudden

"Dieselvoertuigen zijn de grootste schuldigen van de vervuiling, omdat zij een enorme hoeveelheid stikstofoxide uitstoten, maar we mogen de ouders niet de schuld geven", zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

"Dit onderzoek moet onze politici wakker schudden, zodat zij eindelijk sterke maatregelen nemen om burgers te beschermen."

Spreiding

Alle 222 scholen die deelnamen aan het onderzoek werden louter geselecteerd op basis van hun eigen interesse om deel te nemen. Dat leidt er wel toe dat de spreiding geen volledig representatief beeld van scholen in ons land vormt.

Zo komen 64 procent van de scholen uit Vlaanderen, 17 uit Brussel en 19 uit Wallonië. En in totaal ligt 54 procent van de in stedelijk gebied en 46 in landelijk gebied.

'Street canyons'

Er is een merkbaar verschil tussen scholen in stedelijke gebieden en die op het platteland, maar toch veroorzaken zogenaamde 'street canyons' ook in minder drukke gebieden voor vervuiling. Scholen op het platteland in zo'n 'street canyons' of smalle straten met veel verkeer kampen gemiddeld met meer luchtvervuiling dan stadsscholen in bredere straten.

Klassen niet beter

Uit het onderzoek blijkt tenslotte ook dat er amper een verschil is tussen lucht in klassen en lucht op de speelplaats."Uit de resultaten blijkt dat scholen vaak moeten kiezen tussen de pest en de cholera: de lucht in de klas niet verversen of een overdosis aan uitlaatgassen binnenlaten", klinkt het in het persbericht.