Luchthaven: Vandaag nog vertragingen mogelijk

Op Brussels Airport is de toestand deze ochtend nog niet optimaal, maar stilaan wel weer normaal. Dat zegt woordvoerster Florence Muls. Gisteren werden er door het winterweer ongeveer 130 vluchten geschrapt en werden er 380 veldbedden uitgeklapt om gestrande reizigers te slapen te leggen.

"De temperaturen zijn aan het stijgen en we kampen niet met een tekort aan mensen en materieel, dus kan je zeggen dat de situatie stilaan weer normaal aan het worden is", zegt Muls. Toch zijn er nog vertragingen en annuleringen te verwachten, het is op dit ogenblik niet mogelijk te zeggen om hoeveel vluchten het gaat.

Good morning, the airport is fully operational and all runways are available. We expect a gradual return to normal operations today, but delays are still possible. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 3 maart 2018

Volgens de website van Brussels Airport is een tiental vliegtuigen vandaag niet kunnen landen op de luchthaven in Zaventem. Het gaat om vluchten uit New York, Hannover, Nantes, Marseille, Birmingham, Dublin, Edinburgh, Milaan en Lissabon. Wat de vertrekkende vliegtuigen betreft, kunnen vluchten richting Milan, Dublin en Lissabon niet doorgaan. Om het ongemak wat te verzachten, krijgen de reizigers een gratis ontbijt.

"Is dit Brussel of Nairobi?" Gisteren werden zo'n 130 vluchten geschrapt. Daardoor stonden er gisteravond van negen tot elf uur minstens vijfhonderd mensen aan te schuiven aan de helpdesk van Brussels Airport. Om elf uur gingen de loketten uiteindelijk dicht, dit tot ergernis van de vierhonderdtal reizigers die nog stonden aan te schuiven. Velen van hen begonnen te schelden: "Dit is erger dan Ryanair" en "Is dit Brussel of Nairobi?", klonk het.

Bagage Wie zijn of haar bagage wil recupereren, wordt gevraagd een formulier op de website van Brussels Airport in te vullen.