Luchthaven Brussels Airport even ontruimd na valse bommelding

Afgelopen nacht was er een bomalarm op de luchthaven Brussels Airport. De bommelding kwam iets na middernacht binnen, maar bleek later vals te zijn. Dat is vernomen van Anke Fransen van Brussels Airport Company.

De vertrek- en de aankomsthal, waar op dat moment maar weinig mensen aanwezig waren, werden ontruimd en de politie doorzocht het gebouw. Van een aankomende vlucht werden de passagiers via een andere weg naar buiten gebracht. Na een klein uurtje werd de zone vrijgegeven, aldus nog de woordvoerster.