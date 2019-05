Lore was zelf slachtoffer van seksueel misbruik: "De mars voor Julie is een heel krachtig signaal"

Lore is 22. 7 jaar geleden werd ze verkracht in een toilet op café. De mars voor de vermoorde Julie Van Espen maar in bredere zin tegen seksueel geweld is voor haar een heel krachtig signaal van de maatschappij. Bekijk hierboven haar getuigenis.

Na haar verkrachtig zat Lore heel diep. Ze had nachtmerries en wilde er liever niet over praten. Ze deed nooit aangifte, maar door de #metoo-beweging vond ze de kracht om er toch over te praten. Vandaag kan ze terug lachen en voelt ze zich sterk genoeg om haar verhaal te delen.

De mars van morgen tegen seksueel geweldg komt er na de moord op Julie Van Espen. Lore vindt het jammer dat er eerst zoiets moet gebeuren voor er zoiets gebeurt, maar de mars wil ook een steun zijn voor alle slachtoffers van seksueel geweld. En dat vindt ze zelf een heel krachtig signaal als maatschappij.