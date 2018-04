Lopers 10 miles massaal onwel geworden

De organisatie van de 10 Miles in Antwerpen vraagt aan deelnemers om trager te lopen of om verder te wandelen. Het Rode Kruis kan op dit moment de vele hitteslachtoffers niet meer aan. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. De organisatie benadrukt dat de wedstrijd niet stilgelegd wordt, maar dat enkel de chrono stopgezet wordt.

De politie laat weten dat er op twee plaatsten een trechter ingesteld wordt. Lopers worden op die manier afgeremd en kunnen zo op adem komen. De organisatie bevestigt dat lopers aangemaand worden om trager te lopen, maar benadrukken dat de wedstrijd niet is stopgezet. "De klok is wel uitgezet. We hebben met andere woorden het wedstrijdelement weggehaald", zegt organisator Gert Van Goolen van Golazo.

De reden van het ingrijpen is dat de ordediensten door de vele hitteslachtoffers op hun maximumcapaciteit draaien. "De deelnemers lopen in de volle zon van bij de start, waardoor er veel lopers bijstand nodig hebben. Voorlopig hebben wij geen weet van kritische slachtoffers, maar wel van enkele mensen die tijdelijk het bewustzijn verloren", zegt Van Goolen nog.

“Ik heb zonder overdrijven 25 bekers water over mezelf gekapt tijdens het lopen. De tunnels waren als het ware een verkoeling”, zegt een loper aan VTM NIEUWS. “Ik heb nog nooit zoveel mensen in elkaar zien stuiken.”

Omwille van de hitte is het belangrijk dat de lopers zich vooral niet forceren. Onze collega's gaan op twee plekken (Gerlachekaai en Waaslandtunnel) een trechter instellen zodat de lopers afremmen en even op adem kunnen komen. Houd het veilig! #antwerp10miles — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 22 april 2018

Het parcours van de Antwerp 10 Miles leidt de lopers 16 kilometer lang mee van Linkeroever door de Kennedy- en Bolivartunnel en vervolgens langs de Scheldekaaien het historisch centrum in, om uiteindelijk via de Waaslandtunnel weer op Linkeroever te arriveren. Het loopevenement lokt vele tienduizenden mensen naar Antwerpen. Volgens de politie raken de voetgangerstunnel en de veerboot verzadigd, en ook op de premetro is het bijzonder druk.

Door het warme weer krijgen de deelnemers van de Antwerp 10 Miles de raad om rustig te lopen en voldoende te drinken. De organisatie zorgde voor extra kraantjes met drinkwater aan de start en ook onderweg werden de bevoorradingsposten goed voorzien van water en sportdrank.