Wie fan is van lopen én diepe gesprekken kan sinds kort een filosoof inhuren. Het is geen therapie, maar de lopende filosoof helpt je om meer inzicht te krijgen in je leven en om dingen eens van een andere kant te bekijken.

Het voordeel van filosofisch lopen is dat het er niet competitief aan toegaat. En dat is positief, want volgens experten hechten steeds meer mensen belang aan het sociale aspect van sport.

Voor een halfuurtje lopen betaal je 35 euro. Voor een uur is dat vijftig euro.