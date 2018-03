Loopt er tweede wolf rond in Vlaanderen?

Bij schapenhouders in Bree en Rotem zijn twee schapen gedood, meer dan waarschijnlijk door een wolf. Dat laat het meldpunt Welkomwolf.be weten. Het is quasi zeker dat dit niet het werk van wolvin Naya is en er dus een tweede wolf rondloopt in Vlaanderen.

Welkomwolf.be kreeg sinds donderdag ook enkele meldingen van mensen die een wolf hadden gezien bij daglicht. De waarnemingen in Wijchmaal-Peer en Dilsen, Stokkem en Meeswijk passen qua timing perfect bij elkaar.

Schuwe Naya

Volgens Welkomwolf.be zou het best kunnen dat het om een tweede wolf gaat. De waarnemingen in bebouwde omgeving en midden op de dag zijn namelijk moeilijk te rijmen met het schuwe gedrag van wolvin Naya. Zij zwerft al twee maanden rond tussen vierhonderd schapen in de buurt van Leopoldsburg, zonder ook maar één keer toe te slaan. Uit de gps-gegevens van de wolvin blijkt ook dat Naya de voorbije weken niet in Bree of Rotem geweest is, waardoor het uitgesloten is dat zij de dader is.

Ook de meest recente wolvenwaarnemingen in Nederland doen vermoeden dat er een tweede wolf van noord naar zuid is getrokken. Bij onze noorderburen is een wolf gespot die het af en toe al op schapen gemunt zou hebben.

Wetenschappers gaan er wel van uit dat een wolf achter de aanval zit. De schapen hebben namelijk dezelfde beet in de hals die overeenkomt met de beet van een wolf. Op dit moment vindt een DNA-analyse plaats, pas dan kan er met zekerheid gezegd worden dat er een tweede wolf actief is in Limburg.

Foto: archief

