Loods in Wilsele vat vuur

In de André Emondstraat in Wilsele (Leuven) woedt momenteel een zware brand met felle rookontwikkeling. Een loods heeft er vuur gevat. De brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden.

Vlak aan de vaart en aan de Remy-torens in Wilsele was vanaf kwart voor drie deze namiddag een grote rookwolk te zien. Een loods vatte er vuur en dat zorgde voor felle, hinderlijke rookontwikkeling. De brandweer vraagt ramen en deuren in de buurt gesloten te houden. Volgens Radio 2 Vlaams-Brabant gaat het om een leegstaande loods. De brandweer zou ter plaatse zijn om te verhinderen dat het vuur overwaait naar nabijgelegen gebouwen.

Andre Emondstraat Wilsele #Leuven zware brand met felle rookontwikkeling. Betreft loods die vuur heeft gevat. — Politie Leuven (@PolitieLeuven) 18 april 2018

Door een uitslaande brand van een loods in Wilsele #Leuven is er een felle hinderlijke rookontwikkeling. Brandweer vraagt ramen en deuren in de buurt gesloten te houden. pic.twitter.com/4Mr5ZjJ6cw — Politie Leuven (@PolitieLeuven) 18 april 2018