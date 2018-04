Longread: zo raakte VTM NIEUWS in chatbox

In deze longread lees je hoe VTM NIEUWS-journalisten Kenneth Dée en Sander Denayer infiltreerden in de geheime chatbox waarin ze een databank ontdekten met naaktfoto’s van honderden Vlaamse meisjes. Zonder het te weten werden de meisjes slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. In totaal circuleren er op de afgeschermde website meer dan 5.000 naaktfoto’s, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld.

Via deze link kan je het volledige verhaal lezen.

