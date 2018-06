Lonen stijgen maand vroeger

Uit de nieuwste schattingen van het Planbureau blijkt dat de inflatie sneller oploopt dan verwacht. Dat heeft tot gevolg dat de spilindex niet in september, maar al in augustus overschreden wordt.

Eén maand later stijgen de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met twee procent, in oktober zijn de ambtenarenweddes aan de beurt. De privésector volgt de loonindexering in principe ook, maar vaak met vertraging en niet in dezelfde mate.

Veel hangt af van de sector waarin je werkt. Bij de banken bijvoorbeeld, worden de salarissen maandelijks aangepast aan de levensduurte. Het is van mei 2017 geleden dat de lonen nog werden geïndexeerd.