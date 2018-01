"Lonen afficheren is geen goed idee"

Een prikbord of een database dat het loon van jou en je collega’s weergeeft op het werk? In de VS is het al langer ingeburgerd in bedrijven. Ook in Nederland experimenteert een aantal bedrijven. Dat bericht De Morgen. Bij ons heerst er eerder voorzichtigheid en experts raden het ook af. “Transparantie is belangrijk, maar de lonen openbaar afficheren, gaat een brug te ver”, zegt Frank Vander Sijpe, director HR Research bij HR-dienstverlener Securex aan VTM NIEUWS.

Het komt af en toe wel eens ter sprake bij collega’s: het loon. De ene collega vertelt er al openlijker over dan de andere. Loonongelijkheid is ook vaak stof voor discussies. Sommige bedrijven denken dat lonen openbaar weergeven een oplossing kan zijn.

In de VS gebeurt het al langer en ook in Nederland wordt de maatregel volop bekeken. Alleen in ons land zijn er maar bitter weinig bedrijven die het loon van de werknemers in het openbaar brengen. HR-expert Vander Sijpe heeft zijn twijfels.

Transparantie

“Ik zou het afraden”, zegt Vander Sijpe. “Er is een verschil tussen de lonen openbaar afficheren en het zeer transparant zijn over de lonen. Als bedrijf moet je zeer transparant zijn en dus aan een werknemer perfect kunnen uitleggen waarom een loon is wat het is. Maar openlijk lonen afficheren vind ik een brug te ver.”

Sociale vergelijking

“Mensen hebben in het algemeen een groot probleem met zich objectief vergelijken met iemand anders”, legt Vander Sijpe uit. “Wanneer ze het loon gewoon zo zouden zien, zien ze enkel het getal en niet hetgeen wat er achter zit. Mensen kunnen moeilijk de complexiteit van een job inschatten, het engagement. Er is ook duiding nodig bij een cijfer en dat heb je dan niet. Tenslotte vind ik dat een werknemer er zelf over moet kunnen beslissen of het loon kenbaar wordt gemaakt. Het is absoluut de taak niet van een organisatie om dat te beslissen”, besluit de HR-specialist.