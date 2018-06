Lommelse schepen en ex-vriend vrijgelaten

De Lommelse sp.a-schepen Anick Berghmans, die verdacht wordt van diefstal met braak en bendevorming, is vrijgelaten. Ook haar ex-vriend werd eerder deze middag vrijgelaten. De vrouw is zwaar onder de indruk, volgens haar advocaat.

De sp.a-schepen werd vandaag in de loop van de dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt voor mogelijke betrokkenheid bij de recente plofkraken in ons land. Ook een tweede verdachte, een vriend van haar en tevens haar ex-partner, moest vandaag bij de Hasseltse onderzoeksrechter verschijnen. Beiden werden opgepakt, maar zijn zonet weer vrijgelaten.

De schepen reageert zelf erg geschokt, ze werd voorlopig op non-actief gezet en moet ter beschikking blijven van het parket van Limburg. De vrouw wordt dus wel in verdenking gesteld.

Audi met Nederlandse nummerplaat

De verdachten moesten zich verantwoorden voor de Audi met Nederlands kenteken die achter hun huis onder een zeil geparkeerd stond. Ook de bende die achter de recente plofkraken zou zitten, maakte gebruik van een Audi. Het voertuig is in beslag genomen en wordt aan een sporenonderzoek onderworpen. In eerste instantie wordt nagegaan of de wagen gelinkt kan worden aan de plofkraak in Lommel, vervolgens wordt onderzocht of hij een verband heeft met andere recente plofkraken in ons land.

