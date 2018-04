Loach over Michel: "Slaagde hij wel voor examens?"

De Université Libre de Bruxelles (ULB) geeft vandaag een eredoctoraat aan de Britse regisseur Ken Loach, die zwaar uithaalt naar premier Michel. Charles Michel benadrukte gisteren nog dat Loach volgens hem geen eredoctoraat verdient, omdat hij gelinkt wordt aan verschillende antisemitistische uitspraken. Loach reageerde daar vandaag op en vroeg zich af "of Michel zijn scholing slecht was of hij gewoon niet slaagde voor zijn examens?"

Ken Loach kwam vooral in opspraak na een interview met BBC afgelopen september. Loach deed toen uitspraken die volgens sommigen een antisemitistische lading hadden. Dat hij nu een eredoctoraat krijgt van de ULB botst niet alleen op afkeuring van verschillende joodse groeperingen, maar ook van premier Charles Michel. Hij zei gisteren dat Loach geen eredoctor zou mogen worden omdat hij in het verleden de holocaustontkenning niet zou veroordeeld hebben. "Geen enkele vorm van antisemitisme mag getolereerd worden. Wat de vorm ook is. Dat geldt ook voor mijn alma mater", klonk het.

Reactie van Loach

Loach reageerde op zijn beurt op de uithaal van Charles Michel. “Ik begrijp dat hij rechten studeerde aan deze universiteit. Was het onderwijzen ervan slecht, of slaagde hij niet voor zijn examens?". Loach benadrukt dat een goede advocaat eerst de bewijzen onderzoekt alvorens conclusies te trekken. Michel zou zijn woorden moeten intrekken, volgens

Ten tweede merkte Loach op dat premier Michel zich over Loach uitsprak op een bijeenkomst om het 70-jarige bestaan van Israël te vieren. Hij vroeg zich dan ook af of Michel, als kenner van het internationaal recht bijvoorbeeld ook "vragen gesteld heeft over het verwonden en doden van Palestijnse burgers?".