Facebookbaas Mark Zuckerberg komt zo meteen uitleg geven in het Europees parlement over de privacyregels van zijn bedrijf. Hij doet dat in de nasleep van het schandaal met Cambridge Analytica. De zitting start om 18.15 uur en zal een uur en een kwartier duren. VTM NIEUWS-journalisten Kenneth Dée en Sander Denayer geven live duiding. Je kan het hier volgen.

