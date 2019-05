De politie zoekt intussen zowel op het land als in het kanaal naar de vermiste Julie Van Espen. Er wordt veel gezegd en geschreven over de verdwijningszaak, VTM NIEUWS lijst dus nu op wat we zeker weten. Volg de middagupdate hier live.

In totaal heeft de federale politie al 200 tips gekregen die leiden naar de 23-jarige vrouw. Ook een 'man met een rugzak' wordt nog steeds gezocht als getuige.