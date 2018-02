LIVE: Wat gaat AB InBev straks aankondigen?

AB InBev geeft om 11 uur een persconferentie met “belangrijk nieuws”. De aankondiging van dat persmoment deed de geruchtenmolen de afgelopen dagen al gonzen: volgens sommige insiders zal worden aangekondigd dat het biermerk Jupiler uit het straatbeeld zal verdwijnen.

De geruchten over de toekomst van het biermerk Jupiler woeden volop. De aanleiding daarvan is dat het logo van het biermerk is weggehaald aan de brouwerij in Luik. Volgens sommigen zou AB InBev alleen nog Jupiler 0,0 op de markt willen brengen – de versie zonder alcohol. Anderen beweren dan weer dat er tijdelijk een nieuw logo komt voor de reclamecampagne rond het WK in Rusland.

AB InBev heeft de lippen voorlopig stijf op elkaar gehouden. Ze ontkenden niet dat er iets op til is, maar blijven verwijzen naar hun persconferentie. “We zijn iets aan het voorbereiden”, zegt een woordvoerder daarover in La Dernière Heure. “Maar daar gaan we op een persconferentie pas meer uitleg over geven.”