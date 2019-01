Vanavond is het opnieuw zover: een nieuwe sneeuwzone bereikt ons land via de Westhoek en in de loop van de nacht zal ze geleidelijk het grootste deel van ons land inpalmen. Er kan mogelijk tot 8 centimer sneeuw vallen. Ook morgenvroeg wordt sneeuw verwacht. Heb jij vragen over het weer voor VTM-weervrouw Jill Peeters? Stel ze via onze Facebookpagina.