Om 16.30 uur houden de federale regering, het OCAD en de Nationale Veiligheidsraad een persconferentie over het dreigingsniveau in ons land. Vermoedelijk zakt het van 3 naar 2, dat zou voor het eerst zijn sinds het in november 2015 na de aanslagen van Parijs werd opgetrokken. Volg hier de persconferentie live mee.