[LIVE] Persconferentie parket over terugkeer Yasmine (4)

Het Brusselse parket geeft om 17.30 uur een persconferentie naar aanleiding van de terugkeer van de vierjarige Yasmine uit Syrië. Dat meldt het parket. De kleuter werd maandag in Turkije met haar moeder herenigd nadat ze anderhalf jaar in Syrië bij een jihadistische militie had verbleven. Haar vader, Mehdi Atid, had haar daarheen ontvoerd. Volg de persconferentie hier live.

"In het kader van de terugkeer van het meisje werden op de luchthaven de nodige maatregelen genomen opdat er geen beelden van haar kunnen gemaakt worden", meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch nog. "Deze maatregelen passen volledig in de wettelijke verplichting die voorzien is in artikel 433bis Strafwetboek om de minderjarigen te beschermen. Bovendien is het ook de uitdrukkelijke wens van de moeder dat de intimiteit van de familie gerespecteerd wordt."

Bekijk ook: