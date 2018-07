Als de wolken geen spelbreker zijn, is vanavond tussen 21.30 en 23.15 uur een volledige maansverduistering te zien. Typisch daaraan is dat de maan dan oranje-rood kleurt. Daarom wordt ze ook wel 'bloedmaan' genoemd. De bloedmaan van vanavond is uitzonderlijk lang te zien, het is zelfs de langste van deze eeuw. Volg de eclips hier live.