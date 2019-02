Voor de vijfde donderdag op rij missen scholieren en studenten bewust een dag school om te betogen tegen het klimaat. Het zwaartepunt lag vier keer in onze hoofdstad, maar deze keer verzamelen de kopstukken van de beweging in Leuven. VTM NIEUWS-journalist Birgit Herteleer is ter plaatse en toont hoeveel jongeren er ditmaal zijn opgedaagd. Volg het hier live.