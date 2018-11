Sinds 1928 wordt de Last Post geblazen onder de de Menenpoort. Op het gedenkteken staan 54. 896 namen van vermiste soldaten van het toenmalig Britse imperium. Het hele jaar door wordt er om 20 uur de Last Post geblazen. Vandaag zal om 11 uur een extra Last Post geblazen worden als herdenking aan de Wapenstilstand. Maar ook vanavond zal de Last Post geblazen worden om 20 uur en dit onder aanwezigheid van ons koningspaar.