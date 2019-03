Vandaag vindt in Brussel de derde nationale klimaatmars plaats. Die trekt vanaf 14.00 uur van het Brusselse Noordstation naar het Jubelpark. De organisatoren hopen op 10.000 betogers, terwijl de vorige betoging nog rond de 70.000 mensen op de been bracht. De mars gaat uit van de burgerbeweging Rise for Climate en krijgt de steun van verschillende ngo's en klimaatinitiatieven. De scholieren van Youth for Climate, met Anuna De Wever, zijn er ook bij. Volg hier live.