Om 11.30 uur wordt in AMUZ (Augustinus muziekcentrum) in Antwerpen afscheid genomen van de Vlaamse acteur Frank Aendenboom (76). Volg de uitvaart hier live.

De acteur is in de nacht van 30 op 31 maart onverwacht overleden in zijn slaap. Hij zal later in intieme kring neergelaten worden op zee. Aendenboom is onder meer bekend van de reeksen 'Johan en de Alverman' (1965), 'Lili en Marleen' (1994-2010), 'Matroesjka's' (2005) en de film 'Frits & Freddy' (2010).