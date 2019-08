Lippens is ‘decibeltoeristen’ beu in Knokke: “Geen dj’s meer welkom op het strand”

De promilletoeristen hadden het vorig jaar al verkorven in Knokke, nu moeten ook de decibeltoeristen eraan geloven. Burgemeester Leopold Lippens weert de volledige maand augustus àlle dj’s van het strand nadat er de voorbije weken sprake was van overlast. Aanleiding is de ‘partycultuur’ die op bepaalde stranden zou heersen. Lippens zelf wil niet te diep ingaan op de feiten. “Ik heb iedereen nogmaals op hun plichten en de regels gewezen”, reageert de burgemeester.

Neen, voor een feestje moet je de komende weken niet op het strand van Knokke-Heist zijn. Uitbaters die in augustus een dj hadden geboekt moeten dat onherroepelijk annuleren – betaald of niet. Burgemeester Lippens riep donderdagochtend alle strandbarhouders samen en haalde volgens aanwezigen hard uit. Het verdict: in augustus komt er geen enkele dj op het strand.

Aanleiding zijn de zogeheten ‘decibeltoeristen’ die richting Knokke komen om een feestje mee te pikken op het strand en voor zware overlast zorgen. “Er mag enkel nog achtergrondmuziek gespeeld worden. Dergelijke zaken maken onze badstad kapot”, wist Lippens te vertellen tijdens de bijeenkomst. Volgens aanwezige badkarhouders ging het er alles behalve zacht aan toe en was de burgemeester duidelijk geïrriteerd door de overlast. Sommigen spreken zelfs van een furieuze burgemeester die de harde taal niet spaarde.

Niet eerste keer

Opvallend genoeg is het al het tweede incident op zeer korte tijd in Knokke. Twee weken geleden nog dreigde Lippens met het sluiten van strandbars als ze eten blijven serveren. “Sommige denken dat ze halve restaurants zijn. We moeten onze lokale restaurants beschermen”, klonk het toen. Ook nu gaat de burgemeester de confrontatie dus niet uit de weg. Zelf wil hij evenwel niet teveel in detail treden over zijn tussenkomst. “Het klopt dat ik iedereen heb samengeroepen. Ik heb ze nogmaals op hun plichten en de regels gewezen. Er is een lastenboek waarin staat wat wel en niet mag. Het reglement moet en zal gevolgd worden”, reageert Lippens eerder kort.

Dat er de voorbije weken wel degelijk overlast was in de badstad, wordt uit verschillende hoeken bevestigd. Vooral groepjes jongeren die richting strand afzakten en in bende voor problemen zorgden – zo werd personeel van beachbars bedreigd en was er sprake van druggebruik – waren een doorn in het oog. Nu al worden ze smalend de ‘decibeltoeristen’ genoemd. Op die manier is de opvolger van de ‘promilletoerist’ een feit. Zij zorgden vorige zomer voor ophef in Knokke en stonden symbool voor toeristen die richting strandbars trokken om zich te bezatten en erna voor problemen zorgden door op strandcabines te dansen, geluidsoverlast te veroorzaken of onder invloed in verboden zones te zwemmen met alle gevolgen van dien.

Danseressen

Twee weken geleden speelde Anouk Matton – beter bekend als mevrouw Dimitri Vegas – nog een set in La Plage Beachclub en de komende tijd zouden op het strand van Knokke nog andere bekende namen optreden. Daar komt dus definitief niks van in huis. Al zijn de feestjes met dj’s niet het enige dat voor controverse zorgde binnen het gemeentebestuur. Zo kreeg Siësta Beach een sanctie opgelegd omdat uitbater Olaf Jacobs twee schaars geklede danseressen inhuurde om op de nationale feestdag te komen dansen. Een andere strandbar ging nog verder en stond zelfs toe dat geldbiljetten in de slipjes werden gestoken. De opeenvolging van incidenten noopte de burgemeester tot ingrijpen. “Ik weet dat ik daar in de fout ging en aanvaard de gevolgen dan ook zonder problemen”, zegt Olaf Jacobs van Siësta Beach, die evenwel niet akkoord is met de nieuwe beslissing om dj’s te verbieden. “Eerlijk? Volgens mij zijn het niet de strandbars of de dj’s die het agressief volk aantrekken. Als het warm is, is de zee nu eenmaal een toevlucht voor iedereen. Oók voor de jongeren die overlast veroorzaken dus.”

“Sterker nog: ook wij zijn dergelijk volk liever kwijt dan rijk. Ze verteren niet en bezorgden onze badplaats een slecht imago.” Zo was er onlangs nog een incident waarbij een groep jongeren zich in een fontein ging wassen met shampoo in het midden van de dag. In Knokke zijn we dat nu eenmaal niet gewoon.” Van dat laatste deed de voorbije dagen een filmpje de ronde op sociale media. De reacties waren duidelijk: het was niet het eerste incident met groepjes en bendes in Knokke. Volgens Olaf kreeg ook zijn personeel de voorbije weken te maken met bedreigingen en agressieve bendes. Het gaat zo ver dat hij de huisregels nogmaals groot in zijn bar zette. ‘No drugs, no music, no shisha (waterpijp, red.), be nice or go away’, staat er duidelijk te lezen. “Ach, het probleem is dat die gasten dat gewoon weglachen. We zijn dus zeker akkoord dat er een probleem is, maar het is volledig verkeerd om te denken dat de strandbars de grote oorzaak zijn”, besluit Olaf Jacobs. Voor burgemeester Lippens staat zijn besluit echter vast: de komende weken is er enkel achtergrondmuziek te horen in de beachbars en is geen enkel muzikaal event toegelaten.