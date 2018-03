Vanmiddag is het in Gent aan het Gravensteen even tot opstootjes gekomen tussen linkse en rechtse betogers. Daarbij werd een vlag waarmee gepleit wordt voor een humaner vluchtelingenbeleid verscheurd.

Na wat duw- en trekwerk en gescheld besliste de politie om de twee groepen te scheiden en een einde te maken aan de betoging. Niemand werd opgepakt.