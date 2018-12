Limburgse pastoor (53) geschorst na jarenlang dubbelleven

De 53-jarige pastoor A.B. uit Kortessem heeft jarenlang een dubbelleven geleid en onderhield een relatie met een man. Het is de ex van A.B. die naar het bisdom stapte nadat hij de leugens had ontdekt. “Op het doodsbericht van zijn moeder stond E.H. (Eerwaarde Heer, red.) voor zijn naam”, vertelt zijn ex anoniem in de kranten van het Mediahuis.

Het bisdom van Hasselt bevestigt het schorsen van een 53-jarige pastoor uit Kortessem. “Een volwassen man heeft ons op de hoogte gebracht van zijn intieme relatie met priester A.B. zonder dat deze laatste zijn identiteit als priester had bekendgemaakt”, zegt het bisdom in Het Belang van Limburg. “We hebben hem en de priester onmiddellijk afzonderlijk gehoord. Uit die gesprekken bleek dat er voldoende redenen waren om de aangebrachte feiten als ernstig te beschouwen.”

Afspraakjes

Pastoor A.B. werd daarop begin deze week preventief geschorst door het bisdom. A.B. leerde de man drie jaar geleden kennen via BullChat, een datingsite voor holebi’s. Daar deed de pastoor zich voor als Stef. “Ik geraakte aan de praat met hem en het klikte meteen”, doet de veertiger zijn verhaal in Het Belang van Limburg. “Hij zei dat hij een zelfstandig thuisverpleger was en dat hij zijn moeder thuis verzorgde. Na een aantal chatgesprekken besloten we om af te spreken. Dat klikte, en er volgden nog meer afspraakjes. Ik begon ook gevoelens voor hem te krijgen en kort daarna begonnen we een relatie.”

Afspreken deden de twee nooit bij de pastoor thuis. Volgens de pastoor omdat zijn moeder niet op de hoogte was van zijn geaardheid, maar na de onthulling bleek dat zijn moeder al vijf jaar in een rusthuis woonde. “Andersom kwam hij wel bij mij en mijn moeder op bezoek. Mijn moeder vond hem zelfs een aangename man. Meer nog, ze legde hem in de watten. Omdat hij dikwijls zei dat hij het thuis moeilijk had met zijn zieke moeder, gaf ze hem eten mee naar huis. Als ik met mijn moeder een daguitstap maakte, ging hij wel eens mee. En vorig jaar hebben we met ons drieën thuis oudejaarsavond gevierd.”

De misvieringen in Kortessem zullen tijdelijk worden opgevangen door een andere pastoor.