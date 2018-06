Limburgs dorp niet meer bereikbaar door water

De wateroverlast door het onweer blijft aanhouden. Moelingen, een gehucht van Voeren is van de buitenwereld afgesloten. Het water staat er tot anderhalve meter hoog. Het rampenplan is er van kracht. Het noodnummer 1722, voor niet-dringende oproepen bij storm- en waterschade, blijft nog zeker tot morgenmiddag actief.

In de straten van de dorpskern van Moelingen steeg het water omdat de rivier de Berwijn het overtollige water niet kon verwerken. Het wijkschooltje raakte geïsoleerd waardoor de brandweer de kinderen moest evacueren. Een vijftigtal huizen kreeg water binnen, dat grote materiële schade veroorzaakte.

De hulpdiensten zijn volop in de weer om de getroffen bewoners te helpen. Ze hebben intussen ook versterking gekregen van de civiele bescherming. De gemeentelijke crisiscel blijft de situatie de komende uren opvolgen.

“Wie naar het parochielokaal van 's Gravenvoeren wil, moet een seintje geven voor hulp van de brandweer want met een auto geraak je niet door het water. Bij mijn weten hebben we zo'n grote wateroverlast hier nog niet meegemaakt," zegt burgemeester Huub Broers van Voeren.

Tongeren

Ook de rest van de provincie Limburg is zwaar getroffen. In Diets-Heur, bij Tongeren, hebben ze al voor de derde keer in een week te kampen met modderstromen. In heel Tongeren was de gemeentelijke fase van het rampenplan een tijdlang van kracht.

Bewoners kunnen wel nog altijd zandzakjes afhalen in het magazijn van de technische dienst op de Industrieweg. Tongeren vraagt inwoners om de verzekeringsmaatschappij te contacteren en foto’s te maken van de schade die ze opliepen door de wateroverlast.

Luik

Ook de provincie Luik heeft zwaar te kampen met wateroverlast. Daar is het provinciaal rampenplan afgekondigd.

Vooral de gemeenten Herve, Soumagne en Dalhem in de provincie Luik werden getroffen door het slechte weer. De brandweer kreeg er al tientallen oproepen binnen voor onder water gelopen straten en kelders. Verschillende straten zijn volledig afgesloten voor het verkeer.

Noodnummer 1722

Het noodnummer 1722, voor niet-dringende oproepen bij storm- en waterschade, blijft nog zeker tot morgenmiddag actief. Er kwamen deze week al bijna 1.400 oproepen binnen.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast raken bij onweer. Zo moeten mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos wachten op hulp.

Foto: Facebook

