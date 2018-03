Lijk aangespoeld op strand Nieuwpoort

Op het strand van Nieuwpoort is een lijk aangespoeld. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd. Het zou gaan om een vrouw met de Franse nationaliteit, maar dat is nog niet bevestigd.

De politie is ter plaatse, net als de brandweer, een Mobiele Urgentiegroep en de scheepvaartpolitie. Het lichaam werd gevonden rond 11.50 uur. Vermoedelijk gaat het om zelfmoord.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.