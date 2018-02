Liga wil geen nieuw gesloten centrum

De Liga voor de Mensenrechten en de Ligue des droits de l’homme (LDH) vragen in een brief aan Charles Michel om te stoppen met de bouw van een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen vlakbij het centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat melden beide organisaties in vandaag in een persbericht.

Het bouwproject botst al enkele maanden op weerstand bij meerdere organisaties die al verschillende keren hun ongenoegen hebben geuit. Ook de federale Ombudsman heeft de federale regering vorig jaar in zijn jaarverslag aangeraden om geen gezinnen met kinderen onder te brengen in 127bis. Zelfs de eenheden die aangepast zijn aan families zouden niet geschikt zijn.

Voor de Liga en LDH zet België met de bouw van een centrum “een stap achteruit”. "We blijven er op hameren dat wat ook de aanpassingen zijn voor de opvang van kinderen, geen daarvan hun opsluiting menselijk maakt. Een kind opsluiten is fundamenteel onmenselijk, ongepast en een rechtsstaat onwaardig".

"Een kind opsluiten in plaats van het beschermen is een schandelijke vlek voor België. Een vlek die enkel uitgewist kan worden door de intrekking van dergelijke maatregelen en de stopzetting van de bouw van deze gevangenis voor gezinnen", besluiten beide organisaties.