Lief vinden in winkel? Op dit uur heb je meeste kans

Valentijn, het feest van de liefde, staat voor de deur. Wie nog op zoek is naar een lief, kan dat misschien wel in de supermarkt aan de haak slaan. Singles doen dan ook het best hun inkopen tussen 19 en 20 uur. Dat merkt supermarktketen Lidl uit eigen cijfers. Vooral dan worden er eenpersoonsgerechten gekocht. Zaterdag blijf je er als single dan weer beter weg. Nog geen date voor Valentijn? Met deze supermarkt-flirttips lukt het misschien wel.

Zoek de opening

Zoals wel vaker met flirten, is de openingszin het moeilijkst. Een gesprek op gang brengen, kan heel onschuldig: “Hallo, welke saus zou jij nemen voor een wokschotel met kip?”

Wie meer lef heeft, is in de supermarkt op de juiste plaats voor dubbelzinnige woordspelingen. Zo kan je bijvoorbeeld laten vallen dat er vandaag veel schoon vlees te vinden is, of dat je het opeens zeer heet krijgt in de koelafdeling.

Oeps

Als het niet lukt met woorden, dan zijn er nog andere mogelijke ijsbrekers. 'Per ongeluk' iets in de winkelkar van je vlam leggen bijvoorbeeld. Maar denk dan wel even na wat je in je kar legt.

De macht van het getal

Om zeker te zijn van verse vleeswaren kan je maar beter elke dag boodschappen doen, in plaats van elke week. Hoe vaker je je laat zien in de supermarkt, hoe meer kans natuurlijk dat het daadwerkelijk lukt om een date te scoren.

Je bent wat je eet

Hier en daar een afrodisiacum, zoals oesters, chocolade en aardbeien, in je winkelkar leggen, kan het hoofd van menig klant op hol brengen. Een kar vol kaarsen en rozenblaadjes verraadt dan weer een romantische ziel. Je kan ook laten uitschijnen dat je goed kan koken, al dan niet pikant. Een overdosis slagroom in je winkelkar zal bij sommige mensen ook interessante effecten hebben.

Plagen is liefde vragen

Zoals wel vaker in de supermarkt, word je aan de kassa tijdens het wachten verleid door allerlei lekkers. Als dat lekkers niet tussen de kauwgom ligt, maar voor of achter je staat aan te schuiven, dan heb je nog een laatste kans om indruk te maken. Neem bijvoorbeeld het balkje weg tussen jouw boodschappen en die van je vlam: er zal sowieso een gesprek uit voortkomen.

Tijdens het uitgaan verwachten mensen zich aan geflirt. In de supermarkt daarentegen is het verrassingseffect veel groter en zal je ‘move’ dus veel langer blijven hangen. Wie durft?