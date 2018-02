Lidl zoekt 1.500 nieuwe werknemers

Net nu Carrefour in het personeelsbestand wil snijden, plant concurrent Lidl een uitbreiding. De Duitse discounter kondigt aan over heel België in de komende drie jaar 1.500 nieuwe medewerkers te zoeken. Lidl wil jaarlijks een twintigtal nieuwe winkels openen.

Volgende maand zal Lidl zijn 300ste winkel in België openen. Woensdag ging in Melle de grootste vestiging tot nu toe in Vlaanderen open, met 1.685 vierkante meter en ruim 150 parkeerplaatsen. Zonnepanelen op het dak voorzien de gratis laadpalen voor elektrische fietsen en auto's van stroom. Er gaan 35 medewerkers aan de slag.

Tegen eind 2020 denkt Lidl in ons land 8.500 werknemers te tellen. "Onze strategie van lage prijzen en een beperkt maar kwaliteitsvol assortiment van huismerken slaat duidelijk aan bij de consument", luidt het. "We zijn dan ook continu op zoek naar nieuwe mensen. En dat voor verschillende functies: van winkelassistent, filiaalmanager tot ondersteunende functies in IT of HR.”

“Belangrijk: je hoeft niet altijd een diploma te hebben, de juiste fit met de organisatie is voor ons veel belangrijker."