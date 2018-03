Lidl stopt met verkoop plastic zakken

Supermarktketen Lidl stopt vanaf september volledig met de verkoop van plastic zakken. Vanaf dan zijn enkel nog duurzame zakken te koop. Dat laat de keten weten aan VTM NIEUWS. Hiermee wil de keten haar ecologische voetafdruk verkleinen.

Geen plastieken zakken meer bij Lidl. Heel wat mensen brengen nu al hun eigen zak mee naar de winkel, vanaf september stopt Lidl helemaal met de verkoop van plastic zakken.

“Wij hebben besloten om die herbruikbare (plastic) zak uit het assortiment te halen en daarop gaan we 200 ton plastic kunnen uitsparen, wat toch een grote reductie van plastic in het algemeen leidt”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt.

Klanten enthousiast

Lidl gaat met deze stap verder dan wat de overheid oplegt, want een verbod op plastiek zakken is er nog altijd niet. Daarnaast wil Lidl twintig procent plastic besparen in de hele supermarkt. De klanten zijn alvast enthousiast.

“Ik denk dat dat geen slechte zaak is. Ik denk dat veel plastic is dat in de afvalberg terechtkomt dat niet nodig is”, klinkt het.

Grote impact?

Groenten in plastic doosjes. Patisserie verpakt in plastic. Als je in de supermarkt wandelt, zie je toch nog altijd veel plastic. De vraag blijft dus of een besparing enkel aan de kassa wel zo’n grote impact zal hebben?

“Het is een eerste stap. We moeten in totaal twintig procent uit het assortiment weg en alles moet naar honderd procent recycleerbaar plastic, maar daarmee willen we aantonen dat we echt wel gelanceerd zijn met een duidelijke doelstelling tegen 2025”, zegt Lidl.

Alternatieven

Bij de groenten en het fruit kan je voorlopig wél nog altijd de plastic zakjes gebruiken. “Daar zijn we op zoek naar alternatieven. In Wallonië hebben we composteerbare zakjes en die zouden we graag in Vlaanderen willen invoeren”, besluit Colbrandt.

Andere supermarkten

Vlaams minister Van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat ze het initiatief van Lidl toejuicht én ze hoopt dat de andere supermarkten zullen volgen. VTM NIEUWS heeft bij de andere supermarkten gepolst naar hun plannen.

Bij Delhaize zijn ze alternatieven voor de plastic zakjes aan het uitproberen. Carrefour heeft nog geen plannen in die richting en Colruyt verkoopt al jaren geen plastic zakken aan de kassa.