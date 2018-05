Lidl opent studentenrestaurant in blok

Lidl opent de komende blok- en examenperiode het restaurant ‘Straffe Kost’ aan het Woodrow Wilsonplein in Gent. Het pop-uprestaurant is bedoeld voor studenten. Ze kunnen er terecht voor een goedkope en gezonde maaltijd, want koken blijkt tijdens de examens een probleem te zijn.

Vier op de tien studenten hebben tijdens de blok geen tijd om gezond te koken, dat blijkt uit een iVOX-studie. Daarom staan er tijdens de examens vaak ongezonde kant-en-klaarmaaltijden als pizza, frieten en spaghetti op het menu.

"Te tijdrovend"

Uit de studie blijkt ook dat de helft van de studenten wel gezond wil eten tijdens de examenperiode, maar het te tijdrovend vindt. 41 procent zegt niet de energie te hebben om met voeding bezig te zijn. Toch is zes op de tien er van overtuigd dat een gezonde maaltijd hen productiever maakt en meer slaagkansen geeft.

Powerfood

Het restaurant biedt echte ‘powerfood’ aan en is van ’s ochtends tot ’s avonds geopend. Ook niet-studenten kunnen er terecht.

Foto: Archief