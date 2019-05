Lichaam vermiste Solange (82) gevonden in duinen, parket houdt zoon aan

In de duinen in Oostende is een levenloos lichaam aangetroffen. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Het gaat om de vermiste Solange Hennaert (82). Het parket vervolgt de zoon alvast voor oudermoord.

De zoekactie in de duinen kwam er na bekentenissen van haar zoon bij de speurders, gisteren. Hij zou de locatie waar hij het lichaam van zijn overleden moeder dumpte, bekend hebben gemaakt. Daarop schoten de Civiele Bescherming en het slachtofferidentificatieteam in actie.

Rond 22 uur zou het lichaam zijn ontdekt. Of de vrouw een natuurlijke dood stierf dan wel om het leven werd gebracht, zal een autopsie moeten uitwijzen. Haar zoon streek in elk geval twee jaar lang haar pensioen op.

