Lichaam vermiste roeier teruggevonden

Duikers van de civiele bescherming van Crisnée hebben het lichaam geborgen van de 59-jarige man die sinds zaterdagavond omstreeks 20 uur vermist was in het kanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van de Oostvaartdijk in Grimbergen. Dat meldt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket van Halle-Vilvoorde.

"In het bootje zaten op het ogenblik van de feiten een man en een vrouw. De man is op een bepaald ogenblik rechtgestaan en overboord gevallen. De vrouw bleef ongedeerd. Beiden maakten deel uit van een groep van vijf die om de beurt met het bootje op het kanaal gingen varen. Het parket is een onderzoek gestart en heeft de getuigen verhoord. Een wetsdokter zal een autopsie op het lichaam uitvoeren", aldus Vercarre.

Foto: Google Maps