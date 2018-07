In het Citadelpark in Gent is een lichaam gevonden in de vijver. Dat heeft het parket bevestigd aan VTM NIEUWS. Het gaat om een vrouw die gevonden werd door voorbijgangers.

De politie heeft een deel van het park afgezet. Voorlopig is er niet meer informatie over de omstandigheden.

Er is een procedure voor waterlijken gestart. Dat betekent dat het labo, het afstappingsteam en een wetsdokter ter plaatse komen. Het onderzoek moet uitmaken of het om een verdacht overlijden gaat.