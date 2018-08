Lichaam van vermiste Wout gevonden

In Sint-Niklaas is het lichaam gevonden van de vermiste Wout Christiaens. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De 36-jarige man verdween vorige week zaterdag op mysterieuze wijze. Sindsdien zochten vrienden en familie nauwgezet naar sporen van de man.

Tientallen mensen zoeken al sinds vorige zaterdag in het noorden van het Waasland naar de vermiste Wout Christiaens. De 36-jarige papa van twee kinderen verdween die dag rond 10 uur uit de ouderlijke woning in de Bekelstraat in Sint-Niklaas, te voet en zonder gsm. Sindsdien zijn familie en vrienden van Wout onophoudelijk op zoek.

Vanochtend vond in Sint-Niklaas opnieuw een zoekactie plaats. Daarbij is het lichaam van Wout aangetroffen. Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekend.