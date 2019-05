Lichaam van vermiste Julie (23) gevonden, man ‘met rugzak’ verdacht van moord

De 39-jarige S.B. uit Antwerpen die vanmiddag is opgepakt in het station van Leuven wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor moord. Het lichaam van Julie Van Espen (23) is gelokaliseerd tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal. De studente uit Schilde verdween zaterdagavond toen ze met de fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Gisteren werden kledingstukken van de jonge vrouw teruggevonden die bloedsporen bevatten. De opgepakte verdachte is geen onbekende voor het gerecht.

De verdachte, S.B.(39) uit Antwerpen is de man met de rugzak, “de belangrijke getuige” voor wie de politie afgelopen nacht een opsporingsbericht verspreidde. Die werd gefilmd door camera’s van het nieuwe trainingscomplex van de Antwerp Giants in de Carrettestraat.

Fietsmandje

Op de beelden zagen de agenten dat S.B. met het fietsmandje van Julie in de richting van het Albertkanaal wandelde, dat 100 meter verderop ligt. Het fietsmandje werd bewust niet getoond op de beelden die de politie verspreidde. Om geen argwaan te wekken, werd het bericht de wereld ingestuurd dat de man gezocht werd ‘als belangrijke getuige’.

“Via camerabeelden is de verdachte in de loop van de voormiddag geïdentificeerd”, meldt het parket in een mededeling. “Telefoononderzoek maakte duidelijk dat de verdachte zich op de trein bevond. Door de samenwerking met de politie van Leuven kon de dertiger gearresteerd worden op de trein die toekwam in het station van Leuven.” Hij zat op een trein die uit Tienen kwam. Het Antwerpse parket zal de verdachte morgen voorleiden bij de onderzoeksrechter. Hij is geen onbekende voor het gerecht.

De man werd deze namiddag ondervraagd. Kort nadat hij werd opgepakt, annuleerde de politie het opsporingsbericht naar de gezochte getuige.

Het parket van Antwerpen bevestigt dat de politie iemand in Leuven kon oppakken die mogelijk de gezochte getuige is. Bedankt aan iedereen die het bericht heeft gedeeld

De politie kreeg in het onderzoek naar de verdwijning van Julie al ongeveer 200 tips binnen. Het is niet bekend of een van die tips tot de arrestatie in Leuven heeft geleid.

Zoekactie op Albertkanaal

Deze namiddag werd in de omgeving van Merksem gezocht naar de vermiste studente. De zoekactie concentreerde zich onder een brug over het Albertkanaal, waar duikers spullen uit het water haalden. Volgens het parket werd er gezocht naar “zaken die kunnen bijdragen aan het lopende onderzoek”, niet alleen naar de jonge vrouw zelf.

Eerder waren al de boorden van het Albertkanaal gescand. “Onze sonar kan niet door die platen kijken, daarom is een duiker afgedaald. We hebben niets gevonden”, zei Alain Remue van de Cel Vermiste Personen daarover. Daarna ging de zoektocht op het kanaal verder met sonar., een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of voorwerpen te detecteren.

Scheepvaart stilgelegd

Omstreeks 16.30 uur breidde de politie de perimeter uit en werd de scheepvaart stilgelegd. De zoekactie concentreerde zich toen rond de Theunisbrug. Daar waren afgelopen weekend al kleren gevonden van Julie. Het jaagpad werd er over een strook van een halve kilometer afgesloten. Even later maakte het parket bekend dat het lichaam van de studente gelokaliseerd was.

Ook familie en vrienden zochten vanochtend verder naar Julie. Thomas Huyghe, de vriend van de vermiste studente, startte samen met een 40-tal vrienden een zoek- en flyeractie. “Ik ga door tot ik ze vind”, zei de jongeman. Hij lanceerde een oproep om in de buurt van het Sportpaleis affiches op te hangen. De vrienden hingen foto’s van Julies fiets op. Zonder fietsmandje, want dat werd gisteren al teruggevonden.

Afgelopen weekend werd al met man en macht gezocht naar de jonge vrouw. Tot 20 uur gisteravond kamden duikers een deel van het Albertkanaal uit, nadien focuste de zoektocht zich op een werf in de buurt van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Rond 22 uur werden alle acties gestaakt tot vanochtend, maar rond half twee ’s nachts gaf het parket van Antwerpen dan de beelden vrij van de getuige, met de vraag zich te melden.

Gsm-signaal

“Bijna drie uur na haar vertrek kreeg ik een berichtje van één van haar vriendinnen: Julie was nooit in Antwerpen aangekomen”, vertelde Erik Van Espen, de vader van Julie, zondag aan de regionale zender ATV. Er werd meteen alarm geslagen, want er moest iets gebeurd zijn. De fietstocht nam normaal hoogstens een halfuurtje in beslag, en de kans dat Julie er bewust voor had gekozen om te verdwijnen, werd meteen uitgesloten door haar ouders.

Samen met tientallen familieleden en vrienden trokken Erik Van Espen en Kaat De Wilde zondag van deur tot deur met een foto van hun vermiste dochter: “Goedemiddag, meneer. Hebt u onze dochter gezien?”. Hun opsporingsbericht op Facebook was op dat moment al 150.000 keer gedeeld en ook de oproep van Julies vriend Thomas had heel wat mensen op de been gebracht om te helpen zoeken.

Met de moed der wanhoop trokken ze door de straten rond de plek waar het gsm-signaal van de studente voor het laatst was opgepikt. “Bij elk uur dat verstrijkt, weten we dat de kans op een goede afloop slinkt. Maar we blijven zoeken. Met thuis te zitten piekeren in de zetel, krijgen we haar zeker niet terug.