Lichaam van jongen die vermoord is in asielcentrum wordt gerepatrieerd naar Libanon

Het lichaam van Daniël, de 9-jarige jongen die vermoord gevonden is in het asielcentrum van Broechem (Ranst) wordt teruggevlogen naar Libanon. Het lichaam is vrijgegeven en wordt later gerepatrieerd. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Een Arabische begrafenisondernemer regelt op dit moment de uitvaart van de jongen.

Het Palestijnse jongetje verbleef samen met zijn 26-jarige moeder in het opvangcentrum van Fedasil (het agentschap verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, red.) in Broechem (Ranst). Maandagavond werd de jongen omstreeks 22 uur daar voor de laatste keer gezien. Na een zoekactie werd het lichaam van het jongetje teruggevonden in een gracht op de terreinen van het opvangcentrum. Het lijkt uitgesloten dat de jongen daar op eigen houtje is terechtgekomen of door een ongeval in de gracht terechtkwam.

Het Antwerpse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en onderzoekt de omstandigheden. Vandaag werd door het parket bevestigd dat het lichaam van de jongen is vrijgegeven. Het wordt binnenkort terug naar Libanon gebracht. Omdat er nog geen autopsierapport beschikbaar is, is ook de doodsoorzaak van het jongetje nog niet duidelijk.

Vijf mensen aangehouden

Vijf jonge asielzoekers zijn intussen aangehouden. Ze worden verdacht van moord en gijzeling en worden. Eén van de jongens ontkent elke betrokkenheid.

De familie van de jongen zegt dat ze een sms-bericht hebben ontvangen waarin 100.000 euro werd gevraagd. Als de ouders dat geld niet zouden ophoesten, zouden ze Daniël nooit meer levend terugzien. De oorzaak van het incident en de afkomst van het sms-bericht worden nog onderzocht.