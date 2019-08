Lichaam teruggevonden van tiener (15) die gisteren in de Ourthe viel

Het lichaam van de jongen (15) die gisteren in de Ourthe was gevallen, is teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Luik. De Civiele Bescherming van Crisnée hervatte vandaag om 10.00 uur de zoektocht naar de jongen die gisterenmiddag in Angleur in de Ourthe is gevallen. De sluis van Belle-Ile was gesloten omwille van de zoekactie.

De tiener viel rond 16.00 uur in de Ourthe. Hij was aan het spelen met vrienden toen hij uitgleed en in het water belandde. Zijn vrienden verwittigden de hulpdiensten.

De brandweer zocht lang naar de jongen, maar om 20.30 uur werd de zoekactie stopgezet door het vallen van de avond.

Vandaag om 10 uur hervatten duikers van de Civiele Bescherming de zoekactie. Ze gebruikten daarvoor een sonar. Een vijftiental duikers en politieagenten zochten de hele voormiddag naar de jongen.