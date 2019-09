Lichaam jonge vrouw gevonden in de Maas

In Luik, ter hoogte van de Atlas-brug, is zondag het lichaam van een jonge vrouw uit de Maas gehaald. Het parket van Luik bevestigt zondagavond dat het om Marion Haan gaat, een twintigjarige Franse studente die sinds dinsdag vermist was.

Haan zat in het derde jaar kinesitherapie aan de provinciale hogeschool van Luik en was sinds 17 september vermist. Het parket volgt de piste van zelfdoding. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere mensen bij haar dood betrokken waren.

Nog in de Maas in Luik, aan de quai de Wallonie, werd zondag een ander lichaam uit het water gehaald. Dat bleek van een man van in de zestig. Ook hier gaat het vermoedelijk om een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.