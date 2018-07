Lichaam drenkeling gevonden in Willebroek

In watersportbaan Hazewinkel is het lichaam opgevist van de vermiste drenkeling. Dat is zonet aangekondigd op een persconferentie. Een Roemeense man raakte gisteravond vermist. De man zou niet geweten hebben dat hij niet in de plas mocht zwemmen, omdat dat enkel in het Nederlands stond aangeduid.

De Roemeense man (51) uit Sint-Joost-ten-Node was gisteravond aan het zwemmen in watersportbaan Hazewinkel, maar raakte toen vermist. Getuigen zouden iemand hebben horen roepen. Speciale duikteams, vier brandweerteams en ook een helikopter hebben gisteravond met man en macht naar de drenkeling gezocht. Ook vanochtend ging de zoekactie verder.

Volgens de vrienden van de man ging hij regelmatig in de watersportbaan zwemmen en deed hij dat al jaren. Zwemmen in het water is er dan wel verboden, maar dat staat enkel in het Nederlands aangeduid. Er staan verschillende pictogrammen langs het water, maar die tonen niet dat zwemmen verboden is.

Door het warme weer zoeken mensen steeds vaker verkoeling in het frisse water, maar dat kan gevaarlijk zijn. Het is al de tweede persoon die dit weekend vermist raakte tijdens het zoeken van verfrissing. Gisteren nog werd het lichaam gevonden van een man die gisteren vermist raakte in de E10-plas in Brasschaat. Ook daarin was zwemmen verboden.