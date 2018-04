Leven 17% duurder dan tien jaar geleden

De afgelopen tien jaar is het leven maar liefst 445 euro per maand duurder geworden. België haalt daarmee de top tien van duurste landen in Europa. De prijzen stijgen in ons land sterker dan onze lonen, en dat is wat beleidmakers graag hebben, schrijft Het Laatste Nieuws.

Uit onderzoek blijkt dat de stijging van onze prijzen en diensten sneller gaat dan de loonevolutie. Concreet betalen we vandaag gemiddeld zeventien procent meer voor goederen en diensten dan in 2008.

Negende plaats in Europa

België komt daarmee op de negende plaats in de Europese 'cost of living index' van webplatform Numbeo terecht. Dat vergelijkt naast winkelprijzen, ook de prijs van een avondje uit, de huurprijzen of de prijs van kleding. België is daarmee iets duurder dan Nederland, maar is goedkoper dan Frankrijk en de Scandinavische landen.

Inflatie

Als de prijzen in België stijgen, dan gaan ook de lonen de hoogte in. Maar die indexkorf is niet zo up-to-date. De laatste grote aanpassing aan de indexering gebeurde in 2014, en een volledige hervorming was toen al tien jaar geleden. Ook proberen de regeringen de loonstijgingen binnen de perken te houden, om de competitiviteit van de Belgische economie niet te verkwanselen.

Beleidsmakers mikken op een inflatie van net geen twee procent. Daarmee zit België op de psychologische grens. Een lagere inflatie is nefast voor de economie. We zouden namelijk onze aankopen uitstellen, omdat de producten die we willen goedkoper kunnen worden. Een hogere inflatie betekent dan weer dat de lonen stijgen, wat tot banenverlies en minder economische groei leidt.