Leuvense studenten nog steeds te zat

Hoewel de Leuvense brandweer vorige week nog alarm sloeg omdat studenten gevaarlijk veel drinken, is ze vannacht toch voor drie dronken studenten moeten uitrukken. Bovendien blijken de studenten ook niet echt hoffelijk: ze laten hun zatte vrienden gewoon achter op straat.

Ambulancier Laurence Nijs vertelt dat ze studenten vaak ergens bewusteloos op de stoep vinden. “Hoe komen ze daar terecht, zonder vrienden?”, vraagt Nijs zich af. “Het is min vijf graden. Als je daar te lang ligt, dan kan het fataal aflopen.”

Studenten Anke Van Casteren en Yentl Moons getuigen: “Ik denk dat wij vaak onderschatten hoe zat iemand is. We weten niet hoe moeilijk het is om thuis te geraken”. De meisjes zien in dat er een probleem is. “Als ik ze niet ken, dan vertrouw je op anderen. Het is niet jouw taak, ook al ligt die daar. Ja, dat is niet zo’n goede houding”, voegen ze toe.

Eigen vrienden

“Ik denk dat iedereen wel losser is en denkt ‘je geraakt wel thuis’, maar dat is niet zo”, aldus Emma Vandevondel. “Je denkt dat ze wel een gsm meehebben en kunnen bellen”, voegt vriendin Froone Van Hoeck toe. Hun eigen vrienden brengen ze wel veilig naar huis. “Als die te zat zijn, wil je weten of die veilig in hun bed terechtkomen."

Ook vragen sommige studenten om een berichtje te sturen wanneer hun vrienden thuiskomen. "Als ik geen berichtje zou krijgen, zou ik wel gaan kijken", aldus Jef De Rop.

Voordrinken

Ook de uitbaters van de fakbars, de typische Leuvense studentencafés, zien het gebeuren. Jongeren drinken anders dan vroeger, klinkt het hier. “De laatste jaren zien we dat de studenten meer in licht beschonken toestand op café toekomen. Voordrinken is een echte trend. Dit gebeurt met drank van de supermarkt, want dat is goedkoper”, vertelt studentensteward Robin De Cubber.

Grenzen opzoeken

Studentenflik Dorien Goos vreest dat er nog drukke periodes aankomen. “Het valt wat stil tegen de examens, maar voor nu is dit nog maar het begin”, vertelt ze. “Bovendien zie ik dat studenten echt wel hun grenzen opzoeken”.

Dat studenten op zoek gaan naar hun grenzen, ziet Nijs ook. Bovendien reageren ze agressief wanneer hulpverleners willen helpen. “Het is vaak een probleem dat studenten opgefokt zijn. Op bepaalde momenten reageren ze agressief tegenover ons en dan kunnen wij onze job niet uitvoeren”, aldus de ambulancier.

Om situaties als deze tegen te gaan, zet de politie in op preventie. Bovendien moet iedereen die zijn roes uitslaapt in de cel op cursus. Zo wordt gehoopt dat ze zullen leren om met alcohol om te gaan.