“In Leuven staan nog veel minder koten te huur dan in dezelfde periode vorig jaar”

In Leuven staan er momenteel nog 600 studentenkoten te huur, tegenover 1.000 in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt ROBtv. Ludo Cloonen van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven verwacht evenwel geen problemen voor studenten die nog een kot zoeken voor een gans academiejaar. Dat is wel het geval voor wie iets voor een kortere periode zoekt te huren.

“Een mogelijke oorzaak van het feit dat het aantal nog beschikbare studentenkoten veel lager is dan vorig academiejaar, is een stijging van het aantal buitenlandse studenten, waar de KU Leuven overigens op inzet. Wellicht hebben er velen onder hen al een kot vanuit het buitenland gehuurd”, aldus Cloonen. Het vermelde cijfer over het aantal nog beschikbare koten is overigens voorbarig omdat er na de tweede zit nog een aantal studenten het contract voor hun studentenkot opzeggen.

Uit het jongste jaarverslag van de KU Leuven blijkt dat de prijzen voor studentenkoten met een basiscomfort tijdens het academiejaar 2017-2018 licht gedaald zijn van 3.310 tot 3.280 euro voor een 10-maandencontract en van 4.332 tot 4.260 euro voor een 12-maandencontract. De gemiddelde huurprijs voor een kamer met extra comfort (met privésanitair of kookmogelijkheid) daarentegen steeg van 5.561 tot 5.688 euro voor een 12-maandencontract.