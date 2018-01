Let op: rukwinden tot 110 km/u vannacht

Het KMI verwacht dat het komende nacht stevig gaat waaien en geeft code oranje voor heel Vlaanderen. Eerder had het KMI code oranje uitgeroepen voor de kust en code geel voor de rest van het land.

In het binnenland neemt de windkracht toe tot windkracht 6, aan zee verwacht het KMI windkracht 7. Tijdens het tweede deel van de nacht kunnen de rukwinden oplopen tot 110 km/u en plaatselijk meer. Tegelijkertijd gaat het ook veel regenen en is er kans op een plaatselijk onweer.

Code oranje betekent dat er "heel veel wind verwacht wordt met rukwinden die nog hoger liggen". "Dit zijn uitzonderlijk hoge windsnelheden en rukwinden, vooral boven land. Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen. Let dus goed op", zo waarschuwt het KMI.