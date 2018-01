Let op: Foto's misbruikt op Tinder

Een jongeman uit Tienen heeft foto’s van zichzelf teruggevonden op de datingapp Tinder, zonder die daar zelf te hebben geplaatst. Iemand anders had zijn foto’s dus gestolen om zich voor hem uit te geven. Cybercriminelen proberen op die manier bankgegevens van mensen te pakken te krijgen.

Chadé Roekaerts vond deze foto van zichzelf terug op Tinder, iemand haalde de foto's van het internet en maakte er een vals profiel mee aan. "Wat is er dan juist te zien? mijn foto en ik ben blijkbaar Leo, die 26 jaar oud is", vertelt Chadé. Chadé heeft meteen aangifte gedaan bij de politie want iemand's foto's of naam gebruiken, is strafbaar. Maar het is moeilijk te achterhalen wie er achter het profiel zit.

"Geld aftroggelen"

Specialisten waarschuwen voor dit soort van cybercriminelen want die gaan steeds inventiever te werk. “Online criminelen zijn niet anders dan gewone criminelen”, waarschuwt jurist Matthias Dobbelaere. “Ze proberen je automatisch of manueel geld af te troggelen.” Dat kan bijvoorbeeld via een webcamservice waar de jongen of het meisje in kwestie je geld vraagt om meer te kunnen zien of ze vragen naar een kredietnummer.

“Een andere gekende truc is zeggen dat ze geen geld meer hebben op hun telefoon en vragen of je dat niet even kan herladen”, gaat Dobbelaere verder.

“Gegevens op straat”

De naam of foto van iemand gebruiken, is strafbaar. Specialisten raden dan ook aan om aangifte te doen bij een gespecialiseerde politiedienst, zoals de Regional Computer Crime Unit (RCCU) in elke provincie of de Federal Computer Crime Unit (FCCU).

Dobbelaere benadrukt wel dat de politie niet bijster veel kan doen. “Je gegevens op eender welk sociaal profiel liggen eigenlijk zomaar op straat voor mogelijke criminelen. Voorzichtigheid met foto’s en informatie is dus geboden.”